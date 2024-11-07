畫面曝！高空中行李滑出貨艙 直接撞上「飛機螺旋槳」

智利航空公司「Aerocord」近期1架班機飛行途中發生意外，機上乘客發現行李竟從機艙內滑出，直接撞上飛機螺旋槳。（圖擷自「@OnDisasters」X）

2024/11/07 15:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕智利航空公司「Aerocord」近期1架班機飛行途中發生意外，機上乘客發現行李竟從機艙內滑出，直接撞上飛機螺旋槳，造成螺旋槳葉片一度暫時停止運作，所幸無人受傷，畫面於社群平台曝光後引起討論。

綜合外媒報導，航空公司「Aerocord」1架輕型飛機於上月31日從柴滕（Chaiten）小鎮飛往智利港口城市蒙特港（Puerto Montt），公開影像可見，飛行途中突然有1個行李從貨艙內滑出，直接撞上正在運轉中的螺旋槳，機上乘客說，「事發當時聽到巨響，接著機上開始震動」。

機上另外1名乘客阿吉拉（Luis Águila）於臉書發文指稱，「飛機起飛時，有個行李箱從飛機上掉下來砸到螺旋槳，最終被迫緊急著陸，事故發生原因是機組人員忘記關閉行李箱艙門，幸虧機長掌控緊急狀況並緊急降落。」

事發後「Aerocord」航空公司發布聲明提及，出現意外是因為有1隻鳥撞到飛機機身，才會導致貨艙門鬆脫，事發當下機組人員經討論，隨即決定飛回柴滕當地機場降落，並強調「機組人員和乘客都沒有受傷」。

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