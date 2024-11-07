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    她買完彩券塞錢包忘兌獎 順手翻出驚喜發現中3000多萬頭獎

    美國伊利諾州一名女子上月購買了一張彩券，但她把彩券放進錢包後就忘了它的存在，直到近日她翻錢包時看到彩券拿來兌獎，意外發現中大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    美國伊利諾州一名女子上月購買了一張彩券，但她把彩券放進錢包後就忘了它的存在，直到近日她翻錢包時看到彩券拿來兌獎，意外發現中大獎。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2024/11/07 14:56

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州一名女子上月去商店購物，順手購買了一張彩券，不過她把彩券放進錢包後就忘了它的存在，直到近日她翻錢包時看到彩券，心血來潮拿出來兌獎，不料居然中了100萬美元（約新台幣3251萬元）大獎，讓女子當場嚇得哭出來。

    綜合外媒報導，這名幸運中獎的女子選擇匿名領獎與受訪，她透露自己上個月探望親戚時，中途經過埃爾姆赫斯特市（Elmhurst）時，前往當地一間商店Elmhurst Jewel-Osco買東西，並順手買了一張Lucky Day樂透彩券，後來就一直把它放在錢包中。

    女子表示，她事後完全忘記自己買過彩券，直到在開獎幾天後，她才在錢包中看到這張彩券，接著好奇拿出掃描對獎，發現自己居然成功中了頭獎，「當我看到100萬美元時，完全被嚇呆了，所以我又掃了一遍，再度出現那個金額時，立刻爆哭。」

    伊利諾州樂透官員表示，這名幸運得獎者所買彩券，上面的5個數字「2-3-24-25-28」與中獎號碼全部匹配，更成為今年第9名因為購買Lucky Day，而贏得100萬美元的得主透露，她計畫使用這筆錢出國旅行。

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