大執法無效？台中又有公車闖紅燈 差點撞上騎士

中鹿客運公車闖紅燈，還差點撞上等紅燈的機車騎士。（記者張瑞楨翻攝自YouTube的WoWtchout -地圖型行車影像分享平台）（記者張瑞楨攝）

2024/11/08 12:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市巨業客運公車施姓司機今年9月，駕駛公車於台中左轉時未禮讓行人，撞死行走斑馬線的東海大學林姓女學生、撞傷王姓女同學，市長盧秀燕宣布無限期實施「公車違規取締大執法」（簡稱公車大執法），不料，卻有一位機車騎士昨天（7日）行經烏日區一處路口，差點被闖紅燈的中鹿客運公車撞上，騎士氣得把行車記錄器畫面PO上網，讓社會看看公車闖紅燈的惡行；台中市警局烏日警分局表示，已經開罰單，可處1800至5400元罰鍰。

根據騎士於昨天晚間上傳YouTube的影片顯示，騎士行經台中市烏日區中山路一處路口，見前方紅綠燈已經亮起紅燈，騎士守規矩在機車暫停區停車，不料，右後方的中鹿客運公車竟呼嘯而過，高速闖紅燈，差點擦撞騎士，這位騎士強調「中鹿客運又是你！（已檢舉）闖紅燈，差一點點撞到我，停紅燈機車停等區內的我」。

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台中市烏日警分局表示，騎士於YouTube平台上傳的中鹿客運違規情形，這輛公車已經違反道路交通處罰條例第53條1項，汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈，處1800元至5400元以下罰鍰，烏日警分局已經依規定開罰單舉發，避免違規情事發生，該分局並呼籲駕駛人應遵守相關交通規則，民眾並可勇於檢舉公車違規，全民共同監督，維護用路人生命身體財產安全。

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