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    119惡作劇電話竟占3成！ 雲縣消防局：最高可罰5萬元

    雲林縣消防局統計，今年1至10月119接獲7萬2000多通電話，其中約有3成是無效通話。（雲林縣消防局提供）

    雲林縣消防局統計，今年1至10月119接獲7萬2000多通電話，其中約有3成是無效通話。（雲林縣消防局提供）

    2024/11/19 16:45

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣消防局統計，今年1至10月全縣119報案專線接獲7萬2200多通電話，其中有2萬1000多通是無效通話，以惡作劇接通立即掛斷、不出聲最多，也有惡意騷擾或小朋友好玩撥打。消防局提醒，消防法去年修訂，無故撥打119或謊報可處1萬元至5萬元罰鍰，民眾不要以身試法。

    雲林縣消防局勤務中心指出，今年1至10月雲林縣119報案專線來電通話，每月約6000至9000通左右，總計共7萬2203通，其中無效通話有2萬1231通，約占3成，無效通話中以撥打後立即掛斷、接通不出聲等惡作劇或騷擾最多，其他如小孩好玩撥打，及少數情緒有問題民眾打來「碎碎唸」或吐苦水。

    雲縣消防局說，無效通話不僅讓第一線處理緊急應變接線人員困擾及工作負擔，更可能影響緊急救援效率，《消防法》去年6月修訂，任何人不得無故撥打報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護事件，違反者可罰1萬元至5萬元罰鍰。

    消防局表示，撥打接通立即掛斷或不出聲，一樣可追查發話電話號碼或位置，呼籲民眾不要以身試法，將緊急救援資源留給真正需要的人。

    另為了更迅速掌握案發位置，消防局建議民眾撥打119報案時以市內電話優先，或手機下載「消防防災e點通」中的「119報案APP」，透過網路及GPS定位功能，將準確位置傳送至報案系統。

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