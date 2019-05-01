委國政變》美國務卿稱馬杜羅原定出逃古巴 遭俄羅斯勸阻

2019-05-01 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉反對派陣營號召民眾推翻馬杜羅政府，與原總統馬杜羅掌控的軍人與支持者發生衝突，將該國局勢進一步推向混亂局面。對此，美國國務卿龐皮歐稍早透露，馬杜羅一度準備離開委內瑞拉並流亡至古巴，但最終被俄羅斯勸阻。

根據美國《CNN》報導，龐皮歐受訪時表示，隨著反對派宣告行動進入「最終階段」，馬杜羅的專機原已在停機坪待命，準備在週二（30日）上午出逃古巴，不過就在流亡前夕，馬杜羅與俄羅斯方面進行會談，後者最終勸阻馬杜羅出走的念頭。

對此，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，龐皮歐的說法是一派胡言，完全不符合事實。她強調，「美國當局目前正處心積慮破壞委國國軍士氣，而假新聞正是訊息戰的重要部分」。

據悉，龐皮歐這次的發言接續著美國國家安全顧問波頓的重磅爆料，後者聲稱馬杜羅的3名高官親信過去長時間持續與反對派對談，並曾承諾馬杜羅必須將政權交給反對派領袖瓜伊多，惟波頓並未提出任何相關證據以證實此言。

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