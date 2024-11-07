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    降落傘打不開 巴西專業跳傘教練重摔慘死

    49歲專業跳傘教練近日嘗試「急速飛行」運動時，因不明原因降落傘未完全打開，造成從約250公尺高的懸崖重摔慘死。（圖擷自「@anwar0262」X、本報合成）

    49歲專業跳傘教練近日嘗試「急速飛行」運動時，因不明原因降落傘未完全打開，造成從約250公尺高的懸崖重摔慘死。（圖擷自「@anwar0262」X、本報合成）

    2024/11/07 15:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖康拉多（Sao Conrado）發生一起跳傘意外，49歲專業跳傘教練近日嘗試「急速飛行」運動時，因不明原因降落傘未完全打開，以致從約250公尺高的懸崖重摔慘死。

    綜合《紐約郵報》等外媒報導，跳傘教練49歲何塞（Jose de Alencar Lima Junior）當地時間3日於貝德拉博尼塔山（Pedra Bonita）嘗試類似滑翔傘的極限運動「急速飛行」（Speed Fly），從公開畫面可見，何塞小跑步往前跑下斜坡，跑到懸崖邊時降落傘才勉強打開，數秒後消失蹤影，使現場民眾發出一陣驚呼。

    巴西警方表示，何塞曾是巴西陸軍降傘步兵旅的傘兵，因死者從約250公尺處跌落下方岩石，搜救人員花費4小時才尋獲屍體，目擊者稱「他（何塞）似乎往下跳時遭地上一個洞絆倒」，警方已著手展開調查，初步推測可能裝備出現故障。

    死者親戚透露，何塞是名專業跳傘教練，已有20年豐富經驗，目前住在德國，這次回巴西探親，感傷地說「這是一場意外」，並不清楚過去是否曾在同個地點嘗試跳傘。

    據聖康拉多自由飛行俱樂部（CSCLV）指出，何塞未從官方坡道起跳，而是從1條被禁止小徑進入貝德拉博尼塔山，選擇起飛位置很差。

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