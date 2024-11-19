又一《福斯新聞》主持人入閣！ 川普點名他當運輸部長

川普18日任命前威斯康辛州眾議員、現任福斯新聞《福斯新聞》主持人達菲擔任運輸部長。（美聯社）

2024/11/19 09:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普持續公布內閣人事，繼12日宣布《福斯新聞》（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長後，川普18日再出奇招，任命前威斯康辛州眾議員、現任福斯新聞《福斯新聞》主持人達菲（Sean Duffy）擔任運輸部長。

綜合外媒報導，川普18日發出聲明指出，達菲是一位非常出色且深受喜愛的公務人員，達菲的職涯從威斯康辛州亞士蘭（Ashland）的地區檢察官，於2011年至2019年擔任威斯康辛州第七國會選區眾議員，「達菲將利用他的經驗、多年來在眾議院建立的關係來維護、重建美國的基礎建設，履行我們迎來旅行黃金時代的使命，達菲將極大幅度地提升美國人的旅行體驗」。

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達菲擔任運輸部長時將面臨一系列問題，包括飛機製造商波音公司的品管與製造問題、航空公司工會罷工，以及與電動車、充電站等相關問題。川普先前曾提到，他計畫一上任後就會廢除拜登政府今年敲定較為嚴格的廢氣排放法規。

川普表示，達菲在面對重建美國的高速公路、隧道、橋樑和機場的問題時，將優先考慮「卓越、能力、競爭力」等層面，確保美國的港口和水壩在不損害國家安全的情況下為美國經濟服務。

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