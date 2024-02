降落傘失靈！73歲跳傘好手「這1跳」重摔地面慘死

2024/02/07 20:16

〔即時新聞/綜合報導〕美國亞利桑那州近期發生一起驚悚的跳傘意外,有多年跳傘經驗的73歲好手泰瑞嘉德納,1月31日參加跳傘活動,從空中準備跳下飛機時,卻發現降落傘竟突然失靈,導致他從14000英呎的高空重摔至地面,緊急送醫後仍不治身亡。

綜合外媒報導,美國亞利桑那州的73歲男子泰瑞嘉德納(Terry Gardner)為一名跳傘經驗豐富的運動好手,2022年8月更獲得「跳傘第7000次」的獎項,原訂於1月31日時與3名好友一同前往埃落伊市(Eloy)進行高度14000英呎的高空編列隊形跳傘訓練。

沒想到當泰瑞準備跳傘時,竟發現自己的降落傘卡住,導致他從高空直墜重擊地面,緊急送醫後,最終仍不治身亡,至於其餘3位友人則是安全降落地面。亞利桑那州跳傘協會(Skydive Arizona)表示,當天天氣條件優秀,並不存在惡劣天氣的因素,而泰瑞身上也有齊全的裝備,至於事故當下為何他沒有打開備用降落傘,原因仍有待調查。

