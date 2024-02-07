降落傘失靈！73歲跳傘好手「這1跳」重摔地面慘死

美國亞利桑那州發生1起跳傘意外，死者為擁有上千次跳傘經驗的泰瑞。（圖截取自X平台@djgeriatrix）

2024/02/07 20:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州近期發生一起驚悚的跳傘意外，有多年跳傘經驗的73歲好手泰瑞嘉德納，1月31日參加跳傘活動，從空中準備跳下飛機時，卻發現降落傘竟突然失靈，導致他從14000英呎的高空重摔至地面，緊急送醫後仍不治身亡。

綜合外媒報導，美國亞利桑那州的73歲男子泰瑞嘉德納（Terry Gardner）為一名跳傘經驗豐富的運動好手，2022年8月更獲得「跳傘第7000次」的獎項，原訂於1月31日時與3名好友一同前往埃落伊市（Eloy）進行高度14000英呎的高空編列隊形跳傘訓練。

請繼續往下閱讀...

沒想到當泰瑞準備跳傘時，竟發現自己的降落傘卡住，導致他從高空直墜重擊地面，緊急送醫後，最終仍不治身亡，至於其餘3位友人則是安全降落地面。亞利桑那州跳傘協會（Skydive Arizona）表示，當天天氣條件優秀，並不存在惡劣天氣的因素，而泰瑞身上也有齊全的裝備，至於事故當下為何他沒有打開備用降落傘，原因仍有待調查。

73-year-old ‘expert’ skydiver is killed after parachute fails to open at 14,000 feet https://t.co/23BKmFglLg pic.twitter.com/8DLptg8Kmc — New York Post （@nypost） February 6, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法