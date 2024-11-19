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    聚焦人工智慧安全！新加坡、德國升級至戰略伙伴關係

    新加坡總理黃循財（左）與德國總理蕭茲（右）18日在里約熱內盧舉行雙邊會談。（圖擷自新加坡數位發展及新聞部）

    新加坡總理黃循財（左）與德國總理蕭茲（右）18日在里約熱內盧舉行雙邊會談。（圖擷自新加坡數位發展及新聞部）

    2024/11/19 09:52

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新加坡和德國宣布將雙邊關係升級為戰略伙伴，在網路安全和數位化、潔淨能源、氣候行動、互聯互通（interconnection）等新興領域擴展合作，包括在人工智慧安全方面深化交流。

    據新媒《聯合早報》報導，新加坡總理黃循財與德國總理蕭茲（Olaf Scholz），於當地時間18日在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行雙邊會談，會後發表將新德提升為戰略伙伴的聯合宣言。

    德國是繼法國之後，第二個與新加坡建立戰略伙伴關係的歐盟國家。

    根據新加坡外交部文告，黃循財和蕭茲重申新德極佳的關係，並表示兩國是理念相近的夥伴，雙方將繼續攜手合作。

    新德戰略伙伴關係涵蓋5個重點領域：政治、防務、安全和情報合作；貿易、投資、交通與數位；氣候、綠色經濟和能源轉型；研究科學、科技與創新；以及面向未來的多層面合作。

    2022年，時任新德兩國領導人就雙邊關係發表聯合宣言，題為「共創強韌和可持續未來的夥伴」。此次聯合宣言建立在2022年的基礎上，增添多項關於人工智慧和數位經濟的內容。

    這包括發展並加強人工智慧安全合作，就人工智慧安全的最新發展交換看法，同時在測試開發和科研，以及相關國際標準制定方面展開合作。

    至於防務和安全領域，雙方將在數位和網路安全、研究與開發創新，以及軍備等方面推進兩國軍方之間的合作。雙方海陸空和網路安全部隊也會進一步探討合作機會。兩國也將就訊息交流建立安全的溝通渠道。

    新德明年迎來建交60週年。新加坡外交部文告稱，兩國的戰略伙伴關係，「將讓雙方為未來制定目標宏大且範圍廣泛的議程」。

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