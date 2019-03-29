18歲少女高空跳傘慶生 親友面前395公尺墜地死亡

2019-03-29 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥一名女學生日前選擇玩高空跳傘來慶祝18歲生日，豈料降落傘未開，少女及教練紛紛從高空掉落，在眾人眼前不幸摔死。

綜合外媒報導，少女卡德娜斯（Melendez Cardenas）決定以跳傘來慶生，24日和親友到「信天翁空中運動俱樂部」（Albatross Air Sports Club）跳傘，由具有豐富跳傘經驗的男教練卡斯帝略（Gutierrez Castillo）帶領，卻在躍下飛機後疑似因降落傘未開，導致2人從約395公尺（1300英呎）的高空墜落，在親友面前慘死。

《每日郵報》報導，卡德娜斯和教練跳傘時，旁邊也有多組人員正在進行跳傘活動，不過僅卡德娜斯的降落傘未開直墜地面，意外發生後警方在附近的草地，靠近阿卡普爾科高速公路（Mexico-Acapulco highway）找到2人的屍體。

對此「信天翁空中運動俱樂部」負責人改坦（JorgeGaitán）堅稱意外並不是設備故障，降落傘未開可能是2人操作不當，他說道：「這件事是人為因素造成，目前仍不清楚降落傘為何沒有開啟，目前正在調查中。」

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