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    上任後美國進入「國家緊急狀態」? 川普證實藉此驅逐非法移民

    美國保守派人士透露，川普上任後將會宣布「國家緊急狀態」，藉此大規模驅逐非法移民，此消息被川普在社群轉發，且川普也證實此事。（美聯社）

    美國保守派人士透露，川普上任後將會宣布「國家緊急狀態」，藉此大規模驅逐非法移民，此消息被川普在社群轉發，且川普也證實此事。（美聯社）

    2024/11/19 08:39

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對非法移民問題，美國總統當選人川普曾在選前承諾，就任總統第一天就要發動美國歷來最大規模的「無證移民」驅逐行動。有美國保守派人士透露，川普上任後將會宣布「國家緊急狀態」，藉此大規模驅逐非法移民，此消息被川普在社群轉發，且川普也證實此事。

    美國保守派人士、保守派組織「司法觀察」主席菲頓（Tom Fitton）9日在社群媒體「Truth Social」發文指出，來自川普方面的消息，美國政府準備宣布國家緊急狀態，並利用軍事資源、藉由大規模驅逐計畫來扭轉拜登執政時期的入侵行為。川普18日轉發菲頓的文章，並證實「這是真的」。

    川普在他的過渡計畫中優先考慮邊境問題，並任命前代理移民和海關執法局局長霍曼（Tom Homan）擔任「邊境沙皇」職位，將與政府機構合作，確保邊境安全。

    川普當選後接受《國家廣播公司新聞網》（NBC News）專訪透露，他計劃在上任後進行美國歷史上最大規模的移民驅逐行動，當記者問及他的驅逐計畫成本時，川普表示：「這不是錢的問題......實際上，我們別無選擇。許多人遭殺害和謀殺，毒梟摧毀了許多國家，現在這些人將回到那些國家，不能讓這些人留在這裡。」

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