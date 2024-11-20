中國頻爆無差別殺人 矢板明夫揭「張獻忠現象」根本原因

矢板明夫談起近期在中國網上備受熱議「張獻忠現象」，直言根本原因就是中國民眾沒有表達的管道。（資料照）

2024/11/20 00:48

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻傳惡性重大的報復事件，繼廣東珠海體育中心無差別撞人釀35死43傷、江蘇無錫工藝職業技術學院無差別砍人造成8死17傷後，19日在湖南常德永安小學又發生車輛蓄意衝撞人群。日本《產驚新聞》前台北支局長矢板明夫談起近期在中國網上備受熱議「張獻忠現象」，直言根本原因就是中國民眾沒有表達的管道！

矢板明夫19日晚間在臉書發文，「最近在中國珠海、無錫等地，今天在湖南常德，都發生了無差別殺人、造成許多傷亡的惡性事件。加上之前深圳、蘇州日本人學校遇襲，以及中國國慶節前在上海發生的連續殺傷等，此類報復社會的事件頻頻發生，被稱為『張獻忠現象』」。

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他接著說：「張獻忠是明朝末年農民起義軍的領袖。他在面臨被剿滅的命運時，把比自己弱勢的民眾當成了殺戮的對象。『張獻忠化』現在被用來形容，中國社會為殺人而殺人的暴力事件愈來愈多。而中國面臨『張獻忠化』的最重要原因，是習近平的好大喜功，導致中國社會愈發不公開、不透明、不公平，民眾不滿的聲音沒有表達的管道。」

矢板明夫表示，「習近平對自己的國家治理能力非常自信，認為中國百姓都對共產黨感恩戴德，並宣布了2020年底全國已經『如期完成新時代脫貧攻堅目標』，說中國已經沒有窮人了，共產黨創造了人間奇蹟。地方政府為了向習近平顯示國泰民安，四處圍堵、抓捕去北京上訪的人員。對真正遭遇困境的人來說，『上訪』這條過去唯一可以伸冤的管道消失了，再難得到救濟，於是陷入絕望。」

「而最令人擔憂的，是隨著中國經濟越來越低迷，習近平已經喪失了控制惡性事件發生的手段。最近，中國政府提出要排查、管理好合稱為『四無五失』的9種人群。『四無』是指無配偶、無子女、無工作或穩定收入、無房產的人。他們被認為是危險的；『五失』是指投資失敗、生活失意、關係失和、心裡失衡，以及精神異常的人群。但這樣劃定的範圍，已經大到不可能形成真正有效的管理。」

最後矢板明夫直言，「《老子》曾言「民不畏死，奈何以死懼之』。人民生活困苦，生不如死之時，嚴刑峻法也會失去對社會的約束力。如果中國經濟不恢復，惡性報復社會的事件還將不斷發生。」

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