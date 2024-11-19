提早拍？太晚到？G20合照拜登等人沒入鏡 習近平又佔C位

習近平在G20峰會合照時站在前排中間位置。（路透）

2024/11/19 10:05

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕20國集團（G20）峰會在巴西里約熱內盧舉行，並於18日發表聯合聲明，強調在加薩與烏克蘭發生的衝突造成諸多苦難，呼籲各國在氣候變遷、降低貧窮及各項稅收政策等層面展開合作。不過G20領袖在拍大合照時卻發生意外插曲，中國國家主席習近平繼APEC大合照之後，再度搶佔前排中間，而美國總統拜登、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都錯過大合照。

綜合外媒報導，此次是拜登卸任前最後一次參加G20峰會，不過尷尬的是，拜登錯過了領袖大合照；有人指稱，拜登是為了避免和代表俄羅斯總統普廷前來參加峰會的外長拉夫羅夫，不過，白宮方面澄清，強調拜登錯過合照是因為「後勤問題」導致，合照比預定時間早。

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據了解，拜登和加拿大總理杜魯道在G20峰會一場雙邊會談結束後從另一個方向進場，但為時已晚，其他領袖已經拍完照閒聊、準備離開，義大利總理梅洛尼也錯過大合照。

此外，中國國家主席習近平繼APEC大合照之後，再度搶佔前排中間位置，習近平右手邊站著南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi），左手邊則是澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。習近平背後是南韓總統尹錫悅、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人，日本首相石破茂則是站在第三排。在合影時，各國元首有握手拍照環節，習近平則是分別與拉瑪佛沙及艾班尼斯握手。

巴西G20峰會各國領袖大合照，不過拜登、杜魯道及梅洛尼到得太晚，竟錯過拍照。（歐新社）

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