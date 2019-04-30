委內瑞拉反對派稱政局即將翻盤 軍營外雙方支持者駁火
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委內瑞拉首都空軍基地外有許多馬杜羅支持者與瓜伊多支持者發生衝突、暴動，場面相當混亂。（路透）

委內瑞拉首都空軍基地外有許多馬杜羅支持者與瓜伊多支持者發生衝突、暴動，場面相當混亂。（路透）

2019-04-30 23:20

首次上稿 22:34
更新時間 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今日在首都卡拉卡斯（Caracas）的空軍基地直播，宣布推翻總統馬杜羅的計畫已經來到「最終階段」。在此同時，空軍基地外有許多馬杜羅支持者與瓜伊多支持者發生衝突、暴動，場面相當混亂。

綜合外電報導，在今日瓜伊多發表演說的空軍基地外，有支持瓜伊多的軍人與支持馬杜羅的軍人交火，傳出數聲槍響。除了軍人之外，也有不少民眾加入混戰，雙方互相投擲催淚瓦斯，衝突範圍擴大、場面相當混亂。

而委內瑞拉總統府外，還有許多總統馬杜羅的支持者包圍，他們高呼口號、揮舞國旗與馬杜羅的海報，欲與瓜伊多的支持者抗衡。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今日稍早在1場大約3分鐘的直播演講中，宣布推翻總統馬杜羅的計畫已經到了「最終階段」，且委內瑞拉國軍已經宣布支持瓜伊多的政變，明日（5月1日）將舉行委國史上最大的遊行，向總統馬杜羅施壓。但仍有部分國軍未轉投瓜伊多陣營，委國國防部長今日表示，部隊堅持捍衛憲法與合法當局。

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