委內瑞拉反對派稱政局即將翻盤 軍營外雙方支持者駁火

2019-04-30 23:20

首次上稿 22:34

更新時間 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今日在首都卡拉卡斯（Caracas）的空軍基地直播，宣布推翻總統馬杜羅的計畫已經來到「最終階段」。在此同時，空軍基地外有許多馬杜羅支持者與瓜伊多支持者發生衝突、暴動，場面相當混亂。

綜合外電報導，在今日瓜伊多發表演說的空軍基地外，有支持瓜伊多的軍人與支持馬杜羅的軍人交火，傳出數聲槍響。除了軍人之外，也有不少民眾加入混戰，雙方互相投擲催淚瓦斯，衝突範圍擴大、場面相當混亂。

而委內瑞拉總統府外，還有許多總統馬杜羅的支持者包圍，他們高呼口號、揮舞國旗與馬杜羅的海報，欲與瓜伊多的支持者抗衡。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今日稍早在1場大約3分鐘的直播演講中，宣布推翻總統馬杜羅的計畫已經到了「最終階段」，且委內瑞拉國軍已經宣布支持瓜伊多的政變，明日（5月1日）將舉行委國史上最大的遊行，向總統馬杜羅施壓。但仍有部分國軍未轉投瓜伊多陣營，委國國防部長今日表示，部隊堅持捍衛憲法與合法當局。

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