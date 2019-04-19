說重話！斥美插手委國內政 俄羅斯嗆：準備打仗吧

2019-04-19 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局分裂，獲美國為首歐美多國支持的反對派領袖瓜伊多年初自立臨時總統，持續挑戰受俄中集團力挺的馬杜羅總統。俄羅斯外交部18日譴責美國干涉委內瑞拉內政，警告美方若不中止行動，就要為即將發生的委國戰爭做好準備。

綜合外媒報導，有鑑於美國南方司令部海軍上將法勒（Craig Faller）上週接受《外交政策》雜誌訪問時明言，美國及其盟友正致力將馬杜羅非法政權逐出委國，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）18日回應稱，美方發言再次證實，美國極有可能對委內瑞拉進行軍事行動。

扎哈羅娃直言，美國準備對委內瑞拉採取軍事行動，目的在遏止俄國在委國內部的影響力持續擴張，她說，回顧美國過往介入南斯拉夫內戰及入侵伊拉克等歷史事件，美國政府醞釀境外軍事行動並非無跡可尋。扎哈羅娃強調，一旦局勢升級至跨國軍事行動，俄羅斯將不會袖手旁觀。

中國外交部新聞發言人陸慷也採取相似立場，在18日的新聞發布會上發言表示，北京當局素來反對「單方面制裁」及「以長臂管轄權影響他國內政」等錯誤做法，強調互重、平等及和平共處才是國際間的相處之道。

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