宣稱獲委國軍方支持 瓜伊多：推翻馬杜羅進入最後階段

2019-04-30 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉從1月23日反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自立為臨時總統後，政局分裂至今。今（30）日瓜伊多透過演講宣布，推翻總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的計畫已經來到「最終階段」，呼籲委內瑞拉民眾加入他們的行列。

綜合外電報導，委內瑞拉反對派領袖瓜伊多今日稍早在1場大約3分鐘的直播演講當中，宣布推翻總統馬杜羅的計畫已經到了「最終階段」，且委內瑞拉國軍已經宣布支持瓜伊多的政變。直播影片正是在首都卡拉卡斯（Caracas）的一處空軍基地拍攝，瓜伊多周圍可見到許多委內瑞拉軍人。

瓜伊多預計於明日（5月1日）發起「委內瑞拉史上最大規模遊行」，向總統馬杜羅施壓，瓜伊多也在推特上表明，「國軍已經做出了正確的決定，他們相信委內瑞拉人民、憲法的支持，我保證他們會在歷史留下正面的記載」。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多自從1月23日自立為臨時總統後，已經陸續獲得包含美國在內的50個國家的承認，但親俄的現任總統馬杜羅指控，瓜伊多是「美國的魁儡」，與瓜伊多對峙至今。

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