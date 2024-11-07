辛普森家族預言神話破滅？ 「第一神獸」彈跳豬精準預測川普當選

全球爆紅的侏儒河馬「彈跳豬」精準預測川普當選美國總統。（美聯社資料照、擷取自Moo Deng/X，本報合成）

2024/11/07 17:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024美國總統大選過程中戰況激烈，著名的《經濟學人》及多家國際民調機構都預測賀錦麗（Kamala Harris）會當選。昨（6）日開票結果出爐，川普（Donald Trump）輾壓對手賀錦麗順利當選。泰國小河馬「彈跳豬」因準確選中川普勝出，被網友封為「泰國版章魚哥」；過去以「神預言」聞名的美國卡通《辛普森一家》則在此次預測中失準，神話暫時宣告破滅。

綜合外媒報導，美國總統大選前夕，泰國綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）4日安排侏儒河馬「彈跳豬」預測究竟是川普還是賀錦麗會勝選。當時彈跳豬選擇了刻有「川普」泰文名字的西瓜，似乎預言川普會重返白宮。

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如今美國總統大選結果揭曉，川普現以295張選舉人票勝選將重返白宮，彈跳豬先前的精準預測也驚艷許多網友，紛紛留言表示「彈跳豬猜對了！」、「彈跳豬知道《辛普森家族》不知道的事」、「牠比新聞民調的預測還準」、「彈跳豬是我的神」，甚至有人封牠為「泰版章魚哥」、「第一神獸」，還有人調侃道，「彈跳豬選川普是因為牠覺得跟他很像。」

與此同時，美國經典卡通《辛普森家族》這次預測卻失準。該卡通在2000年的〈霸子走向未來〉（Bart to the Future）一集中，敘述男主角霸子的妹妹「花枝」接替川普當上美國總統，並穿著紫色套裝、搭配珍珠飾品。這一造型與2021年賀錦麗就職副總統時的穿著極為相似，曾引發不少人猜測《辛普森家庭》預言賀錦麗的勝利。然而隨著選舉結果揭曉，推翻《辛普森家庭》的預言神話，也讓彈跳豬的準確預測令人印象深刻。

卡通《辛普森家庭》角色花枝的造型與賀錦麗2021年就職典禮上的打扮十分相似。（美聯社資料照、圖擷取自YouTube，本報合成）

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