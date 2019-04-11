力挺馬杜羅政權 卡斯楚：古巴永不放棄委內瑞拉

2019-04-11 13:43

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉總統鬧雙胞戲碼至今已滿3個月，反對派領袖瓜伊多獲美國為首的歐美多國支持，持續挑戰原總統馬杜羅。對此，古巴前總統、共產黨領導人卡斯楚（Raul Castro）10日矢言力挺馬杜羅，被視為古巴當局對美方揚言制裁一事的明確表態。

綜合外媒報導，古巴共產黨領導人卡斯楚本週三（10日）針對委內瑞拉局勢進行表態喊話，卡斯楚承諾，「古巴永遠不會放棄其左翼盟友委內瑞拉，也不會受美方脅迫而改變對委國的支持」。

委內瑞拉原總統馬杜羅獲俄中及古巴等社會主義國家支持，持續面對被歐美50餘國承認的反對派領袖瓜伊多挑戰，前者指控，瓜伊多背後的美國勢力為了推翻當前政府，頻頻在該國引起動亂，甚至在3月內4度引發全國大停電，目的在激起民怨。

分析人士指出，美方目前的策略則是持續對馬杜羅政權祭出經濟制裁，意圖斷其銀根，美國副總統彭斯5日表示，美國政府正計畫進一步制裁委國與古巴，以阻止馬杜羅政權藉著運石油至古巴續命。

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