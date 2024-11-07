曾說「就當1天獨裁者」 BBC分析川普上任後要幹7件大事！

川普贏得2024大選，明年1月重返白宮。（美聯社）

2024/11/07 18:27

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普（Donald Trump）贏得2024大選，明年1月重返白宮，各界高度關注他再次上任後將對美國政經、外交等方面帶來什麼影響。英國廣播公司（BBC）今天（7日）特別刊文，分析川普重新執政後將馬上著手做的7件事。

根據《BBC》 報導，昨天（6日）確定本屆美國總統大選由川普勝出，其所屬的共和黨奪回在參議院的控制權，在眾議院也將取得過半席次（218席），有望實現「全面執政」，這無疑對川普未來施政是一大助力。2023年，川普接受美國《福斯新聞》（Fox News）訪問時就表示，他不會成為獨裁者，「除了第一天」，意即他上任後，將極盡所能去做他想做的事，包括行使總統權限關閉美墨邊境，解決非法移民問題。

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對此，《BBC》分析川普明年1月正式上任後將要做的7件事：

一、驅逐非法移民

2023年底，美國南部邊境過境人數創歷史新高，川普在競選期間，向選民承諾將進行美國史上最大規模的非法移民驅逐行動，他還承諾要完成他第一次總統任期內，開始建造的美墨邊境圍牆計畫。不過有專家向《BBC》表示，川普的大規模驅逐行動，將面臨巨大的法律和後勤挑戰，且可能減緩美國經濟成長。

二、經濟、稅收和關稅措施

本屆大選出口民調顯示，經濟是美國選民非常關心的問題，川普承諾要結束通貨膨脹、全面減稅，還提議對大多數外國商品加徵關稅，以削減貿易逆差。他甚至放話，從中國進口的產品，可能要額外徵收60%的關稅。一些經濟學家警告，這類舉措可能導致物價上漲。

三、刪減氣候問題相關法規

在川普上一次總統任期內，取消了數百項環境保護措施，並使美國成為第一個退出《巴黎氣候協定》（Paris Agreement）的國家。這次競選總統時，他再次提出要刪減相關法規，以此來幫助美國汽車產業發展。川普還承諾增加美國化石燃料的產量，並稱希望開放北極荒野地區進行石油鑽探，認為這能降低能源成本，儘管不少專家對此表示懷疑。

四、結束烏俄戰爭

川普此前曾批評美國援助烏克蘭的規模過當，承諾將促使烏克蘭和俄羅斯坐上談判桌並簽下協議，「在24小時內」結束衝突，但他沒有具體表示，任一方應該放棄什麼來達成停戰。此外，川普將自己定位成「以色列的堅定支持者」，力挺以色列消滅巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，盡快結束行動。

五、不設全國性墮胎禁令

川普不顧部分支持者意願，在與對手賀錦麗（Kamala Harris）的總統辯論中就表明，他不會將全國墮胎禁令簽署為正式法律，他經常說各州應該自由決定自己的墮胎相關法律。

六、赦免國會暴動參與者

2021年1月6日，2000多名川普支持者衝進美國國會大廈，擾亂當時在認證2020年美國總統選舉由拜登（Joe Biden）正式獲勝的國會聯席會議，暴力事件造成5死174傷，不少人遭逮捕。川普曾表示，他將釋放一些被定罪的人。

七、開除美國司法部特別顧問、特別檢察官史密斯（Jack Smith）

川普曾誓言要在上任後「2秒內」，開除對他發起2起刑事調查的特別檢察官史密斯。史密斯起訴川普涉嫌煽動支持者推翻2020大選、涉嫌不當處理政府機密文件，川普指控史密斯讓他遭受政治迫害。

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