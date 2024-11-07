浣熊搞飛機！從機場天花板掉出 抓電線撐不住墜地狂逃畫面曝

美國紐約市拉瓜地亞機場有隻浣熊從登機口附近的天花板掉落。（圖擷取自@AhmadAnonimis 社群平台「X」，本報合成）

2024/11/07 18:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）航廈登機口附近一處天花板突然破裂，接著掉下一隻活生生的浣熊，在地面四處逃竄，嚇壞現場機場人員與旅客，混亂場面在網路流傳。機場發布聲明，這隻浣熊已被工作人員逮住野放，整起事件並未造成人員與浣熊受傷。

綜合外媒報導，這起事件發生在4日上午8點，地點是拉瓜地亞機場A航站。現場民眾拍攝的影片顯示，美國廉價航空「精神航空」（Spirit Airlines）登機口附近的天花板突然有隻浣熊從天而降，牠原先緊緊抓住一條電線，但最後支撐不住，直直掉落地面。

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機場工作人員注意到浣熊出沒，出動人馬包圍，不過，浣熊落地四處逃竄，嚇得現場旅客放聲尖叫，而工作人員拿出各種道具追趕，試圖逮住牠。影片在網路瘋傳。

報導指出，事發影片爆紅，拉瓜地亞機場發聲明回應，工作人員後來順利抓到浣熊，將牠安全野放回戶外，整起事件沒有造成人員受傷，後來也沒有再發生類似事件。針對野生動物入侵進機場建築內部一事，機場未來會與專業野生動物管制公司合作，避免類似事件再度發生。

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