又停電！ 委內瑞拉政爭浮上檯面 紅十字會啟動救援

2019-03-30 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家委內瑞拉最新的一次停電發生在當地時間29日晚間，包含首都卡拉卡斯（Caracas）在內的數個主要城市都傳出停電災情，這是委內瑞拉至今為止第3次大規模停電。

綜合外媒報導，這次停電始於當地時間29日晚間7點10分，包含首都在內共5個主要城市都遭中斷電力。這已經是自本月7日以來第3次大規模停電。這一連串的停電也同時將委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）與反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）之間的政治鬥爭搬上檯面。

目前的委內瑞拉總統馬杜羅是在2018年總統選舉中連任，並在今年1月10日宣誓就職，由於被西方國家批評選舉結果不透明，此次連任僅獲得中國、俄羅斯等國家支持。反對派領袖瓜伊多則同時在今年1月10日宣示自己為臨時總統，委內瑞拉全國代表大會也因為反對派多數的局勢，在該月23日正式授權瓜伊多成為臨時總統，並得到美國、歐盟等國家的支持。雙方及其支持國家互不承認對方為委內瑞拉總統。

由於生活品質急遽下降，委內瑞拉國內營養不良和疾病的風險正在上升，「紅十字會與紅新月會國際聯合會」（IFRC）在週五稍早已經宣布，將在兩週內展開救援。救援物資包含馬杜羅先前拒絕放行入境的大部分美國食物和醫療用品。IFRC表示，救援會維持公平分配的原則，無視於馬杜羅與瓜伊多之間的政治鬥爭。於此同時，在馬杜羅的推動下，一架載有65噸醫療物資的中國班機也在週五抵達首都卡拉卡斯。

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