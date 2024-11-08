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    川普勝選衝擊娛樂產業 如對好萊塢潑冷水

    前總統川普將再度入主白宮，儘管他過去因演出實境秀走紅，但美國媒體分析，川普上任之後，對好萊塢的娛樂產業，可能帶來更多不確定因素，川普勝選對好萊塢而言，形同潑了一桶冷水。（美聯社）

    前總統川普將再度入主白宮，儘管他過去因演出實境秀走紅，但美國媒體分析，川普上任之後，對好萊塢的娛樂產業，可能帶來更多不確定因素，川普勝選對好萊塢而言，形同潑了一桶冷水。（美聯社）

    2024/11/08 10:03

    〔中央社〕前總統川普將再度入主白宮，儘管他過去因演出實境秀走紅，但美國媒體分析，川普上任之後，對好萊塢的娛樂產業，可能帶來更多不確定因素，川普勝選對好萊塢而言，形同潑了一桶冷水。

    「洛杉磯時報」今天刊登一則分析文章，探討川普當選總統之後，對好萊塢娛樂產業可能造成的後續影響。標題直指，川普勝選可能為電影產業帶來冷卻效應。

    文章指出，好萊塢的娛樂產業剛從罷工當中逐漸恢復元氣，也還在調適串流平台與傳統媒體的獲利模式轉換之際，面對川普上任之後對娛樂產業可能帶來的不確定因素，好萊塢正嚴陣以待。

    川普儘管沒有對於娛樂產業政策提出具體的計畫，但專家分析，川普對於關稅的態度，和他與娛樂產業自由派立場的衝突，都可能帶來負面效應。

    報導引述查普曼大學（Chapman University）電影暨媒體藝術系主任蓋洛威（Stephen Galloway）指出，自由派的好萊塢是川普敵人，「即便他過去在娛樂界走紅，但他不會是一個支持娛樂產業的政治人物」。

    加州州長紐松（Gavin Newsom）近日提議，擴大支持娛樂產業，希望將免稅額度的年度上限，從目前的3.3億美元提高到7.5億美元。他呼籲聯邦政府支持，確保美國在全球影視產業的競爭力。

    但分析文章指出，川普不太可能在政策面支持影視產業，這特別是對加州、民主黨的政治明星紐松有所幫助。尤其是好萊塢明星和產業高層在這次大選中，大多表態並金援支持民主黨的候選人賀錦麗。

    專家分析，川普上任之後，可能發生關稅大戰，對娛樂產業也有不良影響。如果川普按照競選時的政見，提高進口商品的關稅，可能導致中國以禁止進口美國商品，包括電影和電視節目做為反制。

    專家指出，川普在上次總統任期內對中國發動貿易戰，導致好萊塢與中國的關係大不如前，影響好萊塢在中國市場的收益。

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