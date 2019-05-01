委國動亂軍方裝甲車碾人 國際驚斥：天安門翻版
列印

2019-05-01 11:39
委內瑞拉反對派領袖瓜伊多號召群眾推翻現任總統馬杜羅，馬杜羅一方派出甲車朝示威人群碾壓，瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。（圖擷自YouTube）

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多號召群眾推翻現任總統馬杜羅，馬杜羅一方派出甲車朝示威人群碾壓，瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。（圖擷自YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉從1月23日反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自立為臨時總統後，政局分裂至今，昨日瓜伊多更號召群眾推翻現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），數百民眾湧入位於首都的空軍基地抗議，已造成超過70人受傷，更讓國際震驚的是，軍方派出的軍車竟在街頭輾壓民眾，引發輿論譁然。
委內瑞拉反對派領袖瓜伊多號召群眾推翻現任總統馬杜羅，馬杜羅一方派出甲車朝示威人群碾壓，瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。（法新社）

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多號召群眾推翻現任總統馬杜羅，馬杜羅一方派出甲車朝示威人群碾壓，瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。（法新社）

瓜伊多於4月30日清晨突然出現在位於首都卡拉卡斯「拉卡洛塔空軍基地」（La Carlota）並開推特直播，畫面中還有一批「起義軍」，瓜伊多在直播中稱這一些人原本是委內瑞拉國家衛隊，但因不滿馬杜羅亂政，在協助他解放被軟禁的盟友羅培茲（Leopoldo Lopez）後，集結在空軍基地外，打算發起最後行動，推翻馬杜羅政權。

瓜伊多在社群開直播，指因不滿馬杜羅亂政，號召群眾推翻現任總統馬杜羅。瓜伊多宣稱已獲得武裝部隊支持，抗議群眾與軍方爆發激烈衝突。（歐新社）

瓜伊多在社群開直播，指因不滿馬杜羅亂政，號召群眾推翻現任總統馬杜羅。瓜伊多宣稱已獲得武裝部隊支持，抗議群眾與軍方爆發激烈衝突。（歐新社）

針對瓜伊多此舉，馬杜羅一方封鎖全國的社群網路、全面取消市區的大眾交通運輸工具，並召集武裝部隊回防，譴責瓜伊多正在策動軍事政變。據外媒報導指出，本次雙方都有正規部隊，並在衝突時使用真槍交火，不像過往只是使用橡膠子彈及催淚瓦斯，之後馬杜羅一方所派出的甲車，更曾朝示威人群碾壓，瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。馬杜羅則譴責這次事件是「企圖發動軍事政變」，誓言進行鎮壓。

外媒報導指出，本次雙方都有正規部隊，並使用真槍交火，不像過往只是使用橡膠子彈及催淚瓦斯。（美聯社）

外媒報導指出，本次雙方都有正規部隊，並使用真槍交火，不像過往只是使用橡膠子彈及催淚瓦斯。（美聯社）

馬杜羅一方派出甲車碾人的畫面曝光後，隨即引發引發國際輿論譁然，並將此比擬為「委內瑞拉的天安門事件」。

示威群眾破壞空軍基地外的柵欄。（美聯社）

示威群眾破壞空軍基地外的柵欄。（美聯社）

外媒釋出軍方甲車碾壓民眾的畫面。（路透）

外媒釋出軍方甲車碾壓民眾的畫面。（路透）

瓜伊多召推翻現任總統馬杜洛，委內瑞拉首都街頭出現群眾抗議示威。（法新社）

瓜伊多召推翻現任總統馬杜洛，委內瑞拉首都街頭出現群眾抗議示威。（法新社）

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