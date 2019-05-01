委國動亂軍方裝甲車碾人 國際驚斥：天安門翻版

2019-05-01 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉從1月23日反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自立為臨時總統後，政局分裂至今，昨日瓜伊多更號召群眾推翻現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro），數百民眾湧入位於首都的空軍基地抗議，已造成超過70人受傷，更讓國際震驚的是，軍方派出的軍車竟在街頭輾壓民眾，引發輿論譁然。

瓜伊多於4月30日清晨突然出現在位於首都卡拉卡斯「拉卡洛塔空軍基地」（La Carlota）並開推特直播，畫面中還有一批「起義軍」，瓜伊多在直播中稱這一些人原本是委內瑞拉國家衛隊，但因不滿馬杜羅亂政，在協助他解放被軟禁的盟友羅培茲（Leopoldo Lopez）後，集結在空軍基地外，打算發起最後行動，推翻馬杜羅政權。

針對瓜伊多此舉，馬杜羅一方封鎖全國的社群網路、全面取消市區的大眾交通運輸工具，並召集武裝部隊回防，譴責瓜伊多正在策動軍事政變。據外媒報導指出，本次雙方都有正規部隊，並在衝突時使用真槍交火，不像過往只是使用橡膠子彈及催淚瓦斯，之後馬杜羅一方所派出的甲車，更曾朝示威人群碾壓，瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。馬杜羅則譴責這次事件是「企圖發動軍事政變」，誓言進行鎮壓。

馬杜羅一方派出甲車碾人的畫面曝光後，隨即引發引發國際輿論譁然，並將此比擬為「委內瑞拉的天安門事件」。

#BREAKING: A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase in #Venezuela pic.twitter.com/HuA14vZUzn — Amichai Stein （@AmichaiStein1） 2019年4月30日

Shocking scenes in Venezuela as defected soldiers fire back to protect protesters from pro-Maduro forces attack. #OperacionLibertad #Venezuela

pic.twitter.com/0ylZKURNRX — Giovanni C. （@giovannicavett） 2019年4月30日

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