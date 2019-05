委國動亂軍方裝甲車碾人 國際驚斥：天安門翻版

2019-05-01 11:39

〔即時新聞/綜合報導〕委內瑞拉從1月23日反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido)自立為臨時總統後,政局分裂至今,昨日瓜伊多更號召群眾推翻現任總統馬杜羅(Nicolas Maduro),數百民眾湧入位於首都的空軍基地抗議,已造成超過70人受傷,更讓國際震驚的是,軍方派出的軍車竟在街頭輾壓民眾,引發輿論譁然。

瓜伊多於4月30日清晨突然出現在位於首都卡拉卡斯「拉卡洛塔空軍基地」(La Carlota)並開推特直播,畫面中還有一批「起義軍」,瓜伊多在直播中稱這一些人原本是委內瑞拉國家衛隊,但因不滿馬杜羅亂政,在協助他解放被軟禁的盟友羅培茲(Leopoldo Lopez)後,集結在空軍基地外,打算發起最後行動,推翻馬杜羅政權。

針對瓜伊多此舉,馬杜羅一方封鎖全國的社群網路、全面取消市區的大眾交通運輸工具,並召集武裝部隊回防,譴責瓜伊多正在策動軍事政變。據外媒報導指出,本次雙方都有正規部隊,並在衝突時使用真槍交火,不像過往只是使用橡膠子彈及催淚瓦斯,之後馬杜羅一方所派出的甲車,更曾朝示威人群碾壓,瓜伊多支持者也向軍車投擲汽油彈反擊。馬杜羅則譴責這次事件是「企圖發動軍事政變」,誓言進行鎮壓。

馬杜羅一方派出甲車碾人的畫面曝光後,隨即引發引發國際輿論譁然,並將此比擬為「委內瑞拉的天安門事件」。

#BREAKING: A video showing the moment Pro-Guaido protestors were run over by a GNB vehicle near La Carlota airbase in #Venezuela pic.twitter.com/HuA14vZUzn