北檢偵辦京華城案傳喚 黃珊珊抵達廉政署不發一語

台北地檢署偵辦京華城弊案，今日除傳喚前台北市長、民眾黨主席柯文哲外，也指揮廉政署以證人身分約談曾參加「便當會」的民眾黨立委、時任台北市副市長的黃珊珊。（記者廖振輝攝）

2024/11/08 12:51

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，今日除傳喚前台北市長、民眾黨主席柯文哲外，也指揮廉政署以證人身分約談曾參加「便當會」的民眾黨立委、時任台北市副市長的黃珊珊；黃珊珊今天中午12時許，從立法院前往廉政署應訊，面對媒體詢問：「京華城有無涉及不法？柯文哲裁定理由曝光是否對柯文哲不利？」黃珊珊均不發一語。

檢廉追查京華城弊案今日持續有動作，由於黃珊珊曾參與3場便當會，檢廉因此以證人身分約談她，欲釐清當時便當會過程等細節。

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但對於參與便當會一事，黃珊珊之前就曾回應，與應曉薇的便當會，有20多個人坐在現場；她是府會總聯絡人，所以她一定會坐在現場，等座談會結束，市長裁示完畢之後，就會交給各局處去做相關的後續處理，然後總連絡人這邊也會進行進度的列管，看各局處到底有沒有正常的回應意願；總聯絡人這個職務，就是市長跟所有議員、只要有人提出需求，總聯絡人就會安排座談會，都是一模一樣的，並沒有任何神秘或私相授受的問題。

此外，週刊報導指，黃珊珊2018年參選市議員期間，曾收受威京集團所屬中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，另由中工保全經理高銘鴻及威京會計陳慧玲，在2022年至2024年縣市長選舉與總統大選期間，共拆18筆、捐80萬2000元給柯文哲、黃珊珊等人，其中黃珊珊分2次收到共10萬元；這部份也是檢廉欲釐清的重點。

但黃珊珊之前也已回應，對每筆政治獻金都心存感謝，公開申報、一切透明，絕無不法，雖擔任府會總連絡人，但非她本人業管事務均交由各局處分工依職權後續處理，市府公務員依法行政，不容扭曲。

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