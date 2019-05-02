又念錯！習近平演說 老人「贍養」變「瞻仰」

2019-05-02 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕〕中國人民大會堂為紀念五四運動一百週年，特地舉辦大會並讓領導人習近平發表演說，不料習這回又讀錯字，將「老人贍養」唸成「老人瞻仰」，離譜的錯誤讓中國民眾快被逼瘋，台灣網友則直呼「先去念完國中吧」。

根據《法廣世界之聲》報導，習近平在五四運動一百週年致詞時，將焦點放在中國青年與老人身上，要突顯身為中國領導人對民眾的關懷，不料在說到「婚戀交友老人贍養等方面的操心事」時，竟把「贍養」讀成「瞻仰」，國家元首犯如此嚴重錯誤再度引發話題。

習近平最近一次談話出包，是在中國「一帶一路」高峰會閉幕式中，當著各國來賓面前將「精湛細膩」讀成「精甚細膩」；這次的錯誤更加離譜，「贍養」意指「提供必要的生活條件」，「瞻仰」的意思則是「對死者或者廟宇表達崇敬之情」。

不少中國網友對於自家元首又鬧笑話，無奈地指出「講得真是『精甚』哇」、「把活人咒成死人」、「你瞻仰不等於我們也得瞻仰」；台灣網友則是提到「其實，說不定他有閱讀障礙」、「一直都有身體不佳的傳聞」、「精神和身體都出了問題」、「中國的小朋友不服氣」。

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