習近平稱「五四運動核心是愛國主義」 外媒：背道而馳

2019-04-30 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國「五四運動」將滿百年，中共總書記習近平今天在「紀念五四運動100週年大會」的大會上發表演講時，頻繁使用「愛國」一詞，強調五四運動的核心精神是愛國主義。外界批評，習近平的講法與五四精神背道而馳。

習近平今天上午在北京人民大會堂發表重要談話。在7000字的演講中，「愛國」一詞被提及18次。習近平表示，愛國主義的本質就是堅持愛國和愛黨、愛社會主義，「新時代中國青年要聽黨話跟黨走，胸懷憂國憂民之心、愛國愛民之情。」

根據英國BBC今日報導，獨立學者胡平說，習近平這種說法與五四精神「最相背離」。胡平表示，五四運動的核心是批判政府，反對政府簽訂與日本簽訂《對華二十一條要求》。胡平說：「這明顯說明，愛國不等於愛政府，而是以對政府提出異議的方式實現。」

報導指出，廣義上來說，五四運動是指中國知識界和青年學生批判傳統文化，號召以民主和科學之路來探索新文化的運動。獨立學者胡平表示，五四運動的時代，社會中各種思想百家爭鳴，包括無政府主義和西方的自由民主思想。「當時學生雖然反對西方列強的行為，但並不排斥外來思想，其訴求多樣化，簡單地用愛國來定義五四運動有很大偏頗。」

《紐約時報》今日則點名，習近平頌揚了「五四運動」的愛國形象，卻避而不談它的反專制主題。中國清華大學教授許章潤日前因撰文批評共產黨遭學校停職，他表示，「五四」象徵著中國人民，尤其是學生和學者的「覺醒」，明白自己有權利和義務對這個國家的政治前途暢所欲言。

雖然習近平在演講中頻頻鼓勵青年，不過卻圍繞著「聽黨話、跟黨走」。胡平指出，這是由於在中國缺少集會結社自由的環境下，最能夠採取集體行動的就是學生。而當學生走上街頭，就形成民主運動的先鋒和主力，這正是令中共最恐懼的地方。

曾出版《五四之魂》一書的中國南方作家林賢治則對《紐約時報》表示，「十年前我說了五四精神已經死了，今天它是更死了。」

紐約時報：紀念“五四”百年：習近平談愛國不談反專制

BBC-五四百年：習近平紀念講話不提民主和科學 強調跟黨走

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