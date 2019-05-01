習近平紀念五四談話落落長 中國學者嗆：現在能允許學生遊行嗎？

2019-05-01 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕今年是五四運動100周年，中國國家主席習近平昨在紀念大會上表示五四精神核心為愛國主義；現代愛國主義本質為愛國愛黨、愛社會主義高度統一，而新時代中國青年「要聽黨話、跟黨走」等，通篇談話內容逾7000字。中國人民大學政治學教授張鳴接受《德國之聲》訪問時直言，當時政府允許學生遊行，但「現在你能允許嗎？」

《德國之聲》報導，張鳴認為，五四運動有兩件事，其一為「蔡元培執掌北大的新文化運動，當中提倡個性解放、個人自由的成分是很大的，就是輸入西方學理、改善我們的文化、打倒孔家店」；另一為當天爆發政治運動，「抗議中國同樣作為第一次世界大戰的戰勝國，在巴黎和會中被欺負了，被日本欺負所以抵制日貨」。

張鳴指出，他對後一政治運動評價不高，但新文化運動他覺得「是必須的」，並解釋「中國需要輸入學理、輸入西方思潮、輸入西方文化，雖然有些偏頗」；不過他也坦承，「到底什麼叫做五四精神什麼叫五四文化都是一筆糊塗帳」、「誰紀念誰就按照自己的意願就這麼說唄」。

至於被問到對五四運動的民主意義評價，張鳴反問當時的五四運動，有幾個是合法的，並稱「它是暴力行為，你砸人家家、或是燒人家房子這個是不合法的，被抓也是這個原因」、「你不讓人家賣東西，你把人家家給燒了，或是把人家打了是不合法的，走哪都是不合法的」。

不過張鳴也說，然而「當時政府是允許學生遊行的，儘管政府不高興，但是政府是允許的。現在你能允許嗎？」即便不講新文化運動，「單講後面這一點就不行嘛」，至於像新文化運動般輸入學理，現在更不行了。

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