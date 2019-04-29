果然小學畢業！習近平又鬧笑話 疑似將精湛說成「精甚」

2019-04-29 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平號稱擁有北京清華大學法學博士學位，但毛澤東前秘書李銳曾透露習近平只有小學學歷，以上種種讓這位中共總書記的學識程度顯得撲朔迷離。事實上，習近平屢屢在演講中口誤，最知名的莫過於將「通商寬農」說成「通商寬衣」，而最新的口誤則是近日疑似將「精湛」說成「精甚」。

由中國海外流亡人士所創辦的YouTube頻道「即日視評」，直指習近平在一帶一路論壇演講時講出「精甚細膩」4個字，但縱觀上下文應該是要講「精湛細膩」才對，而且中文裡從來就沒有「精甚」這樣的詞彙。

中國共產黨為了遮羞，連忙聲稱習近平原本要說的是「精謹細膩」，然而「謹」和「甚」也是不同音，網民紛紛狐疑怎麼可能會說錯，中共一怒之下直接在微博封鎖「念錯」與「精謹細膩」等關鍵詞。

由於習近平有「寬衣」的先例，因此「即日視評」對此打趣地說，搞不好習近平說的「精甚」其實是「精腎」，代表著腎臟功能很好而精力旺盛的意思。

台灣網友看到相關消息後也忍不住笑到滿地打滾，直呼習近平真的是「小學程度」、「國小畢業」，而網友除了感嘆「這就是中共最高領導人的知識水平」之外，還有人笑稱搞不好以後中國字典裡的「湛」都被改為「甚」的讀音。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/