痛風？中風？習近平訪歐怪怪的 外媒：走路「掰咖」

2019-03-29 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平正在歐洲訪問，但卻被外媒發現他的腳步出現異常，與去年12月初訪問歐洲相比，邁開的步伐變成相當生硬的小碎步，台灣名嘴直言「絕對是跛腳」，畫面曝光令網友懷疑「痛風？中風？還是中毒？」

根據《自由亞洲電台》報導，習近平3月25日到訪法國，經過凱旋門禮兵時，被發現腳步零碎，似乎無法邁開雙腿，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）似乎也察覺到這一點，放慢步調陪在習近平身旁，26日在法國的行程，連坐下、起身等動作也顯得相當吃力。

《自由亞洲電台》找出過去習近平出訪歐洲的新聞片段，發現他的腳步穩健，就連在中國人民大會堂時，走路也是健步如風；推特網友們對此表示「尿酸偏高痛風？高血壓？腰椎間盤突出？」、「不會是替身吧？」、「打針止痛又怕人下毒？」、「被老婆打跛腳」。

《年代新聞台》政論節目「年代向錢看」播出畫面，台灣智庫諮詢委員董立文表示，醫科專家也無法根據影片內容判定習近平的病因，但可以確定「他一定有病」、「要趕快去看醫生」、「那個絕對是跛腳」，看他走路的方式，平常人就算不是醫生也看得出有問題。

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