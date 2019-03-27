朱立倫倡兩岸和平宣言 張善政批：把話說得太早太快

2019-03-27 12:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席朱立倫日前宣布，如果當選總統要在823砲戰紀念日，邀中國領導人習近平在金門發表和平宣言。對此，前行政院長張善政今日批評，「朱立倫把話說得太早太快了」，因為近期國內不會有共識要跟對岸簽署政治性協議，兩岸政策應該「事緩則圓」。

張善政今提出對兩岸政策看法強調，他的兩岸政策原則是「事緩則圓」，明年任何一位當選總統的人，都不該為了樹立自己歷史地位，企圖在4年或8年任內政治解決兩岸問題，例如簽署和平協議。

張善政說，許多非政治性協議目前都還卡在立法院，且民進黨要把審議兩岸協議的通過門檻加高，甚至可能要求公投。假使朱立倫當選總統，要讓立法院通過「朱習和平協議」是不可能的任務。

張善政提及，一旦卡關，朱立倫在中國的信用盡失，以後也不會再有任何後續了，兩岸服貿協議就是如此下場，還惹出太陽花學運。

張善政分析，國內沒有共識與對岸簽署政治性協議的原因，除藍綠意識對抗外，主要還是民眾對中國不具足夠的信任感。

他舉例，之前簽訂「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，在馬政府後期，中國眼看我方可能將轉為民進黨當權，非他們所屬意，就將台灣人犯逕行遣返中國不協商照會。

並質疑，雖說我方較早對詐欺犯的判刑不符合期待，但是中方這樣愛遵守、不遵守協議的心態，兩岸可以談政治性協議嗎？

張善政表示，我方在兩岸關係的第一要務是「安內」，消弭台灣內部爭議，才有力量去跟對岸交涉，否則就會落入目前窘境，任何協議都過不了立法院，任何協議都是做虛功。

張善政指出，目前內部爭議來源不可否認是「無辜的九二共識」，所以他提出「憲法一中，台灣優先」當作與對岸交涉的基礎。

張善政建議，為建立具體的互信，兩岸可以開始構築非政治性的協議，測試彼此的承諾信心。例如「兩岸核能互助協議」，也就是雙方核電廠萬一有事故，應第一時間照會對方。

張善政認為，在歷經足夠時間培養雙方善意、驗證雙方協議會被忠實履行後，才是和平協議這種政治性協議上場的時候。

他舉例，政治性協議可是階段性的發展，先要求對方降低軍事威脅，再逐步到避戰、免戰的承諾，最後才是兩岸分與合的關鍵協商。

他也說，上面的發展歷程少則10年，長則數10年，會跨越好幾個總統任期，交棒到下一個世代的政治領袖。「所以明年當選總統的人，不論自己的統獨信仰，都不該替下一代決定統獨的未來，應該專心改善兩岸關係。」

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