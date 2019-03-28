情何以堪？中媒刊韓國瑜訪中照片比習近平訪歐還多

2019-03-28 08:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港《成報》今天報導，中共面對操控高雄市長韓國瑜競逐2020台灣總統選舉的計謀曝光，緊急在這短短兩三天發動文宣攻勢，全力捍衛他今次訪中國及港澳特區之行，而且層次愈來愈高。

報導指出，中共難把歪理變成真理，無法替韓國瑜打圓場，索性坦盪盪把狐狸尾巴露出來，再使出兩招：先由喉舌《環球時報》社論，發表題為「韓國瑜『賣菜』啟動台灣政壇眾生相」的文章，指出中國的軍事力量和經濟力量就像兩隻巨手，已將台灣牢牢攬住。

接著，由中國國台辦發言人安峰山接力，他昨天在北京舉行的例行記者會上，就主動提及高雄市長韓國瑜日前到訪香港、澳門、深圳及廈門期間，取得多項成就。

香港《成報》並統計，由韓國瑜於3月22日訪台至今（28日）凌晨止，「中新社」發了22篇文章，35張照片；而「中通社」發了33篇文章，53張相片。兩通訊社合計文章共55篇，而照片多達88張，還未計發放規格較嚴謹的「新華社」。

報導並分析，「中新社」發放習近平的文字稿共計88篇，雖然數量遠高於韓國瑜，但相片僅有27張，比韓少了8張；而「中通社」文字稿總計39篇，只是比韓僅多數篇而已，但相片竟是「零」發放，這叫正在出訪歐洲的習近平情何以堪？

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