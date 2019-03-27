獨家》展現自由民主決心 台生巴黎朝習近平車隊舉台獨旗

2019-03-27 17:00

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國「一國兩制」逼台，引發台灣島內危機意識，連留學海外的台灣學生都挺身捍衛台灣民主；政大政治系大四生吳柏翰赴法國留學，昨趁中國國家主席習近平出訪巴黎，在車隊行經時秀出寫著「台灣獨立」旗幟，盼藉此行動，向習近平及全世界，展現台灣人堅定追求獨立、自由、民主的決心。

吳柏翰表示，自己是去年8月到法國當交換生，目前在巴黎政治大學就讀，在當地時間26日下午4點，趁著習近平的車隊路過，當場拿出「台灣獨立旗」，但遭法國憲兵隊的成員阻攔。

吳柏翰今也在臉書公布當初的影片，並發表聲明，指出台灣是事實民主自由的國家，有獨立政府、人民、領土及主權，但中國卻一直不放棄統一台灣，將千枚飛彈對準台灣，國際上處處打壓、矮化台灣，如今更透過宣傳一國兩制，企圖統一台灣。

吳柏翰聲明，在巴黎，藉由對習近平車隊高舉台灣獨立旗，並呼喊台灣獨立、拒絕一國兩制等口號，希望在法國這塊象徵自由的土地上，向世界展現台灣人捍衛自由民主決心外，也向中國及習近平表達嚴正抗議，立即停止侵犯台灣。

吳柏翰最後說：「我盡我自己微薄之力，希望讓世界了解台灣處境並傳達台灣人的心聲，這也是我來法國後一直在做的事，希望大家也能一起站出來，捍衛民主自由的台灣。」

但吳柏翰當下舉旗後數秒就被抓，吳控訴，憲兵不僅沒收台獨旗，更被違法留置在警備車上1個多小時，研判應是去年習近平訪法時遭抗議太嚴重，導致法國戒備，然而自由一直以來是法國最核心價值，結果法國為了習近平，卻壓迫言論自由，未來考慮對憲兵隊當時下令的長官提出控訴，質疑法國羞辱為自由而戰的台灣人，是羞辱法國自己。

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