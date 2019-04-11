習近平這張照片曝光！外媒：掀翻中國幾代人「痛苦記憶」

2019-04-11 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國共青團近日宣布，要在3年內組千萬中專生下鄉「振興鄉村」，中國官媒《人民日報》更翻出中共領導人習近平30年前舊照，扛著鋤頭走在荒田間，拍習近平馬屁說30年來都沒變，兩者一出，網路酸言酸語盡出，而外媒更指「喚起中國幾代人『上山下鄉』的痛苦回憶」。

《法廣》報導，中國網民對青年下鄉很反感，很多人都想到早年毛澤東「知識青年上山下鄉」，回想當年，如同「一場飛來的橫禍」、更是一段「灰暗歲月」，「想到就哭」。

當年，習近平就是下鄉青年之一，他的父親習仲勳就是毛澤東打倒，成為「黑幫子弟」受迫害，到陝西梁家河插隊，反而從橫禍中得益，後來飛黃騰達，反而認為非常珍貴，報導引述習近平對這一段插隊生活的描述，指一年365天除了生病，都沒有歇着，白天鍘草、晚上看牲口，什麼活都干，扛200斤麥子十里山不換肩。

不過，從國家總體觀點，1978年，中共前領導人鄧小平在談到1700萬上山下鄉知青問題時，卻直指核心，「國家花了三百多個億，買了三個不滿意：知青不滿意，家長不滿意，農民也不滿意。」。

網上還有50年代中國人的順口溜：「小的時候，餓得不行；走進學校，穿得不行；文革時期，讀書不行；上山下鄉，不去不行；回城工作，關係不行；混到退休，工資不行……」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/