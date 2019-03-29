習近平健康狀況引揣測 香港醫師：可能有點腳痛

2019-03-29 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕現年65歲的中國領導人習近平在歐洲訪問期間被發現走路姿勢異於尋常，與去年12月初訪問葡萄牙時相比，習近平的步伐變成僵硬的小碎步。「痛風？中風？還是中毒？」，一時之間網友的各種猜測甚囂塵上。有香港醫師分析指出，習近平可能有點腳痛，但應不是痛風。

根據香港《蘋果》報導，香港骨科專科醫生梁家騏認為，習近平走起路來兩邊支撐的時間點有些不同，但差別不算很大，「他可能有點腳痛，但是很輕微。」，梁家騏表示，以習近平65歲的年紀，有這樣的症狀並不奇怪。

至於網路傳言的痛風，梁家騏除了表示不認同外也指出，急性痛風會非常痛，「要立即吃藥打針，走不了，關節會腫。」，梁家騏指出，痛風大多影響外圍關節，也會摸到結晶體。而痛風往往有跡可循，早期能透過驗血檢驗出來並治療，「不是很難控制」。

根據《蘋果》報導，與要披露自己健康狀況的民主國家領導人不同，中共領導人的身體狀況屬「國家機密」，當局都會低調處理，外界無從得知內情。2012年習近平擔任國家副主席時，突然取消與多國政要的會面，外界僅透過美國官員傳出的消息得知習近平「背部受傷」，但對於原因和嚴重程度皆一無所知。事後，香港前特首董建華表示，習近平是因「游泳」造成背部受傷。

自毛澤東開始，中國國家領導人的健康狀況就是個謎，除了動手術時所有參與手術過程者皆須簽署保密文件，領導人的健康檔案也都不以本名填寫，而是使用代號，而單位名稱則一律填寫「勞動大學」，保密到家。

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