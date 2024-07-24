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生態殺手入侵！斑馬貽貝肆虐 美國西南「生命之河」拉警報

斑馬貽貝肆虐科羅拉多河，生態系統岌岌可危；示意圖。（取自維基百科公領域）

斑馬貽貝肆虐科羅拉多河，生態系統岌岌可危；示意圖。（取自維基百科公領域）

2024/07/24 10:12

［編譯陳成良／綜合報導］美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，丹佛郵報》（The Denver Post）報導，美國西南部最重要的河流——科羅拉多河，正面臨一場生態浩劫！一種極具破壞力的入侵物種——斑馬貽貝（Zebra mussel），已入侵科羅拉多河，恐對該河流的生態系統、野生動物和基礎設施造成難以估計的損失。

斑馬貽貝，這個名字聽起來似乎人畜無害，但實際上卻是生態系統的「沉默殺手」。它們原產於東歐，是一種體型小巧的淡水貝類，成體大小約2到5公分，外殼呈三角形，具有黑白相間的條紋，因此得名「斑馬貽貝」。

一隻雌性斑馬貽貝每年可以產下高達100萬顆卵，這些卵孵化後，幼蟲會在水中漂浮數週，尋找合適的附著點。一旦找到附著點，幼蟲就會迅速發育成成體，並開始無性繁殖，形成密集的「貽貝墊」。這些貽貝墊會覆蓋在任何堅硬的表面，包括岩石、管道、船隻、水壩等，造成嚴重的問題。它們會堵塞管道，影響水力發電，增加水處理成本，甚至損壞船隻引擎。

更可怕的是，斑馬貽貝會大量捕食水中的藻類和其他微生物，導致其他水生生物的食物來源減少，進而破壞整個生態系統的平衡。美國西部缺乏斑馬貽貝的天敵，一旦它們建立族群，就幾乎不可能根除。

據報導，科羅拉多州公園和野生動物管理局（CPW）於7月1日，在例行檢測中，首次在大章克辛市（Grand Junction）以東的政府高線運河中發現了斑馬貽貝的幼蟲。隨後，又在運河上游的科羅拉多河中發現了幼蟲，證實斑馬貽貝已入侵這條重要的河流。

芝加哥洛約拉大學環境永續學院教授凱勒（Reuben Keller）指出，斑馬貽貝進入科羅拉多河，可能是一場極具破壞性和廣泛蔓延的入侵的開始。他強調，一旦斑馬貽貝在河流中建立族群，就沒有有效的方法可以將其清除。

科羅拉多河被譽為美國西南部的「生命之河」，它為4000萬人提供飲用水和電力，也灌溉著數百萬英畝的農田，是美國西南部重要的生命線。如今，這條重要的河流正面臨著斑馬貽貝的嚴重威脅，CPW 正與聯邦政府合作，研擬因應措施，希望能控制斑馬貽貝的擴散，保護科羅拉多河的生態系統。

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