中生反習近平遭死亡威脅 陸委會籲中國理性看待

2019-03-27 16:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕嘉南藥理大學中生李家寶透過直播主張推行中國民主化，反對習近平專制。他日前受訪表示，已收到多次「死亡威脅」，經濟來源也被截斷，存款只能撐到4月底，自己也不知道該怎麼辦。對此，陸委會今天強調，台灣是自由民主的社會，尊重李家寶在台發表意見的言論自由，希望中國以文明、理性的態度看待，不要對他進行打壓或有負面作為，也不要為難或脅迫他的家人。

李家寶23日在推特上傳一張即時通訊軟體Telegram對話截圖。圖片顯示，一名自稱來自江蘇省江陰市，名叫「陳焱」的男子，對他發出「我等著親手殺掉你這個垃圾」的訊息。

陸委會表示，本會及教育部關心李家寶在台生活情形，並已聯繫學校輔導、關懷，注意其安全，使他能安心在台求學及生活。後續如有需要，本會將請海基會視情提供相關協助。

陸委會強調，兩岸條例第17條修正草案及難民法草案業送請立法院審議中，尊重立法院審議結果。我國難民機制目前尚未完備，惟人權是普世價值，政府處理相關個案均整體考量國際慣例、我方相關法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，妥適處理。有關李家寶希望申請在台專案長期居留，相關機關將俟其提出申請後依規定辦理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/