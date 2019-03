有人腦袋不保！習近平巴黎「拼音」演講稿疑被曝光

2019-03-29 19:01

〔即時新聞/綜合報導〕中國領導人習近平本月26日在法國巴黎出席「多邊主義挑戰會議」(high-level meeting on the challenges of multilateralism),與法國、德國領袖,以及歐盟委員會主席同台,但1份疑似為習近平在會議中演講稿於網路上瘋傳,內容畫滿註記與拼音,讓網友看了直呼「有人腦袋要掉了」。

該份演講稿首先在推特與「sora.komica.org」網站出現,接著被轉傳至臉書上引發討論,從中能見稿上有用紅筆特別劃記部分字句,除了提醒習近平有些部分不需念出之外,其餘被劃記的地方全都是生字的羅馬拼音,確保習近平在念稿時不會讀錯字音。

習近平2016年在G20高峰會上,曾將「通商寬農」讀成「通商寬衣」,被認為是使用簡體字的後遺症;此次講稿中被劃記的生字有景、盎、謹、摯、晤、諺、峻、抉、難、蔓、系、諒、擦、蝕、彼、濟、獗、摒、博弈、輒、壑、擎、酵、祉,當中有19個字是繁簡共用字。

經查證,網路上流傳的講稿與中國國防部釋出的版本無異,根據俄國國營《RT電視台》的新聞畫面可看見,習近平在演講時不時看著講稿,但遇到被標註的生字時開始臨場發揮藉機帶過,不少網友對此表示「小學生當主席真辛苦」、「文化水平這麼廢卻很會鬥爭」、「這種料也能流出,狗共内鬥很激烈」、「 國家機密洩露,一定有人人頭落地」。

