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    中國又傳砍人！ 廣東工業大學爆砍殺案傷亡不明 網驚「野火燎原」

    中國廣東工業大學宿舍17日驚傳砍殺案，有人疑似背部中刀倒地。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」平台）

    中國廣東工業大學宿舍17日驚傳砍殺案，有人疑似背部中刀倒地。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」平台）

    2024/11/17 14:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省廣州市的廣東工業大學宿舍，今天（17日）驚傳發生持刀砍殺案，傷亡狀況暫不清楚，由於本月11日在廣東珠海發生35死43傷開車撞人案、16日江蘇省宜興更有校園砍人8死17傷，讓中國網友驚呼這根本是「野火燎原」。

    在「X」社群平台上，有多張照片正在迅速流傳，可以看到有人疑似背部中刀倒在一樓地面，並且流出大量血液；宿舍的樓梯間則是滿地血跡，走廊上還有一連串的滴落狀血跡，看了令人怵目驚心。

    在另一段影片中，有學校保安、警方人員堵在一處房間外踹門，不少學生都在旁邊探頭觀看，似乎是兇嫌將自己鎖在房內。由於中國近來無差別、隨機殺人事件頻傳，讓不少網友直呼「炸藥桶已經點燃了」，接下來可能就是一直連環爆下去。

    宿舍樓梯間有大片血跡。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」平台）

    宿舍樓梯間有大片血跡。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」平台）

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