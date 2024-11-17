川普超愛吃垃圾食物！候任衛生部長直言：像在吃毒藥

70歲的小羅勃甘迺迪（左）仍保有好身材，79歲的川普（右）則是速食狂粉。（本報合成，擷取自@BasedPNW/X、川普/Instagram）

2024/11/17 13:56

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普以速食愛好者著稱，尤其對麥當勞情有獨鍾。然而，他所欽點的衛生部長人選小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）毫不客氣地批評川普的飲食習慣，直言速食「像毒藥」。

綜合外媒報導，美國候任衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）11日接受Podcast節目《喬波蘭秀》（The Joe Polish Show）採訪時提到川普的飲食問題，認為他在專機上的飲食極其不健康，「他吃的食物真的很糟。選舉期間的食物總是很差，但他在川普一號專機上吃的食物，簡直是毒藥」。

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小羅勃甘迺迪曾透露，他無意禁止速食，強調速食是「美國文化的一部分」，但他對於麥當勞的食品成分表達強烈擔憂，特別是使用芥花油、大豆油和氫化大豆油等植物油來煎炸食物，認為這些是食品中最不健康的成分之一，因此建議麥當勞回歸早期傳統，改以牛油炸薯條來提升風味。

對此，營養師克萊兒（Claire Edgemon）指出，無論是牛油還是植物油，都屬於高熱量成分，均應謹慎攝取，而且整體飲食模式比單一成分的健康與否更重要，過度攝取熱量才是肥胖的主要原因。

小羅勃甘迺迪也曾公開反對垃圾食物當中的人工色素，認為這是美國預期壽命低於加拿大、德國及日本等國家的原因之一。川普最喜歡的飲料是健怡可樂（Diet Coke），雖然其熱量及糖分較低，但內含焦糖色素存在一定健康風險。小羅勃甘迺迪也在《喬波蘭秀》上透露，UFC執行長懷特（Dana White）曾告訴他，20年以來從未看過川普喝過一杯水，而是依賴碳酸飲料，不免讓小羅勃甘迺迪擔憂起未來總統的身體健康。

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