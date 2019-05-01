習「精甚」口誤內幕疑曝光 爆中南海御用團隊這樣幫擦屁股...

2019-05-01 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平號稱北京清華大學博士，不過毛澤東前秘書李銳曾指習僅小學程度。近日多家媒體引述報導習在上月27日的一帶一路圓桌峰會上，說到「...聚焦重點，深耕細作，共同繪製精細、精甚、細膩的工筆畫...」，疑似不慎將「精湛」唸成「精甚」，不僅引發網友討論，還傳出中共一怒之下在微博封鎖「念錯」、「精謹細膩」等關鍵詞。今另有媒體披露箇中內幕，報導習的御用團隊如何幫善後，同時絞盡腦汁避免「悲劇」再度上演。

《博聞社》報導，中國今年重要場合接二連三，包括一帶一路高峰論壇、世界園藝博覽會、紀念五四運動一百週年大會，中南海知情者透露，為確保習近平「最佳發揮」，御用團隊趕稿修改，由王滬寧定稿並經習最終確認。

報導指出，習在一帶一路高峰論壇開幕式發表談話「平安無事」，未料卻在領導人圓桌峰會上出紕漏，習在唸原稿上的「精湛細膩」時，突然出現只讀半邊的口誤，當場將「精湛」說成「精甚」，在場的御用團隊成員似也一度難以置信。

報導提到，不過，中宣部知情者證實，圓桌峰會事故發生後，中南海核心智囊團、御用團隊、中宣部最高層，隨即商定好替其誤擦屁股的「緊急預案」；即中共官媒須立刻停止直播，將稿件中的「精湛」二字，「立即『細膩』地改為『精謹』」後，再發布習的講話內容。

報導提及，中南海知情者也爆料，此起「重大口誤」出現後，御用團隊連忙針對世界園藝博覽會開幕式、紀念五四運動一百週年大會上的演說，進行不同程度修改，除去「拗口」與「不常用的引經據典」，且「重點」對習進行「彩排」，包括正音「山巒」，或就不能刪除、修改的詞，諸如「磅礡」、「荊棘」、「馳騁」等標註。

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