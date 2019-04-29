北京草木皆兵 習近平預告將發表五四「重要講話」

2019-04-29 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕因為六四30週年將到，整個北京市已經草木皆兵戒備森嚴，而將到的五四百週年，也受到拖累，一些異議人士都遭到中共官方「被旅行」對待，而在此同時，《新華社》預告，中共總書記、國家主席、中央軍委習近平將出席五四百週年大會，並將發表重要講話，屆時，所有中國媒體將全部轉播。

針對這則預告新聞，《法廣》以「壓驚」為題，描述習近平可能的心情，報導認為，習近平可能是「可能重彈愛國，避談五四運動的學運因素，切割五四與六四的精神聯繫」。

究竟習近平會講什麼，法廣認為，五四、六四，前後僅差一月，習近平卻反複要求4個自信，包括堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，為什麼習近平要不斷的重複要自信？很可能的原因就是「不自信的因素太多」。

報導認為，中國五四運動是要求民主和自由，對六四運動有很大的影響，而這跟習近平接受的4個自信天然有嚴重抵觸，當局面臨兩難，很想把五四運動收編在「愛國」行列，再延伸至「愛黨」，又害怕五四的學運串連出六四的另一場「愛國」行動，切割出愛國不等於愛黨。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/