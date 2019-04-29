美艦、法艦接連通過台海 中國態度不一樣

2019-04-29 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍2艘驅逐艦28日通過台灣海峽，中國外交部發言人耿爽今（29）日表示，中方「密切關注並全程掌握」該情況，盼美方「慎重處理涉台問題」。不過對比日前法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）通過台灣海峽時，一路遭中國人民解放軍尾隨，中國的態度明顯「兩樣情」。

《中央社》報導，美軍驅逐艦勞倫斯號（William P. Lawrence）和史塔森號（Stethem）28日從南往北方向通過台海，美軍太平洋艦隊事後發表聲明指出，軍艦通過台灣海峽，是「展現美國對自由、開放的印度太平洋承諾」。

中國外交部下午舉行例行記者會時，耿爽表示，中方「密切關注並全程掌握」美國軍艦過航台灣海峽的情況，並已經就此向美方表達了關切。

他聲稱，「台灣問題」是中美關係中「最重要、最敏感」的問題，中方敦促美方恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」的規定，能夠「慎重、妥善地處理涉台問題」，以免對中美關係和台海和平穩定造成消極影響。

對比法國海軍「葡月號」巡防艦（Vendemiaire）本月6日通過台灣海峽時，一路遭中國人民解放軍尾隨，中方也在25日怒嗆法方「非法進入中國水域」，聲稱解放軍依法派出戰艦進行辨認與警告法艦駛離，並已就此事向法國提出嚴正交涉。法國國防部則重申有權行使航行自由。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/