罕見！美官員透露：法國戰艦本月行經台灣海峽

2019-04-25 06:12

可能意在捍衛國際航道航行自由 華府樂見

〔編譯張沛元／綜合報導〕《路透》24日引述美國不具名官員的話獨家報導，1艘法國戰艦於4月6日行經台灣海峽，此一可能意在捍衛國際航道航行自由之舉受到華府歡迎，但也疑似觸怒北京當局，使得法國未受邀出席近日在中國青島舉行的中國海軍建軍70年的國際艦閱式。

《路透》指出，身為美國盟友的法國的戰艦行經極具戰略重要性的台灣海峽，是在中國附近的國際航道主張航行自由的象徵，可能為其他的美國盟友，如日本與澳洲，比照辦理，開啟大門。

疑觸怒北京 未獲邀中國海軍建軍70年閱艦式

爆料的美國官員透露，行經台灣海峽的法國軍艦是護衛艦Vendemiaire，而且一路遭中國人民解放軍尾隨。美國官員並不清楚過去是否有法國軍艦行經台灣海峽，也沒有猜測法艦此舉是否意在維護航行自由。

不具名美國官員還說，正因為法艦行經台灣海峽，中國因此通知法國，不邀請法國出席慶祝中國海軍建軍70年的閱艦式。

法軍參謀部發言人斯蒂傑上校（Patrik Steiger）不願對此發表評論。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/