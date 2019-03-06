美艦上月再穿越台海 中媒分析：顯示美支持蔡英文連任

2019-03-06 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國兩艘軍艦上月25日再度通過台灣海峽，8個月來第5度通過，中國軍事專家杜文龍分析，美軍艦穿越台海有3特點，其中反映出美國此舉，是為了表示對總統蔡英文競選連任的支持。

綜合中媒報導，杜文龍向《央視》表示，美軍艦近期穿越台灣海峽，呈現出3個特點，1是間隔越來越短、2是編隊越來越大、3是針對性越來越強。美軍艦穿越台灣「越來越頻繁」是一個基本特徵，規模也越來越大。例如2017年前只有一艘船，但從去年開始，一般是兩艘作戰艦艇，一開始是兩艘作戰艦艇，現在變成一艘作戰艦艇，加一層保障艦艇，所以，編隊穿越跟以前的單艦穿越相比又不一樣。

另外他提到，美軍此次通過台海的針對性非常強，1月份穿越時，大概就是呼應2018年最後一天特朗普簽了一個《亞洲再保障倡議法》，「怎麼保障？要讓美國高官加強對台灣的訪問，要強化美國與台灣地區的軍事關係。」

他進一步說，蔡英文對美國電視新聞網（CNN）表態，「我要連任」，2月份美艦再次穿越很顯然是美軍對蔡英文表達支持，「軍艦、大砲就是『連任』的一個基本目標或者支撐條件。現在來看，這個目標越來越強，而且它整個周邊的頻繁活動以及各種政治表態應該是穿越台海的核心。」

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