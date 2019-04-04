謝龍介再替中國辯護！罵綠營「龜仔囝」不敢打共機

2019-04-04 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國2架殲11戰機3月31日穿越台海中線對台挑釁，與我方戰機對峙長達10分鐘，台南市議員謝龍介稱共機就像美國戰艦一樣是「自由航行」，被網友罵翻，謝龍介再度出面辯解，不但罵民進黨「龜仔囝」，還說「就把它打下來」。

謝龍介昨（3）日以視訊方式上《東森新聞台》政論節目「關鍵時刻」，再度談到中國軍機越過台灣海峽中線，美方軍艦打著「無害通過，自由航行」的名義出沒台灣海峽，謝龍介說，美國軍艦能夠自由航行，日本郵輪可以自由航行，韓國郵輪能夠自由航行，「為什麼中國大陸不能在這裡自由航行？」

主持人劉寶傑說：「人家說你這樣子敵我不分啊」，謝龍介回說，美國也沒有禁止中國在台海航行，只有說「不要用武力威脅」，因為美方自己主張「大家都可以通行」，因此中國能夠通航，我方也能夠通航，「這樣叫敵我不分？」謝龍介提到，「你就把它打下來，把它打下來讓我們看看」。

網友們得知謝龍介的說法後，都認為他用郵輪來與中國軍機相比實在不成比例，紛紛留言批評，「難怪你的命格只能夠當個市議員」、「好險立委沒選上」、「這就是國民黨，所以我都不投國民黨」、「連國旗都不敢拿出來了！剩一張嘴」、「不過台南還是很多智障讓國民黨的選上議員」、「這種連基本國際法都不懂的人也能參與管理群眾事務，真是可悲可嘆」。

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