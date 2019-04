法軍艦通過台海 葛來儀發現中國首次這樣反應

2019-04-26 23:12

〔即時新聞/綜合報導〕美國官員24日向《金融時報》匿名透露,法國巡防艦「葡月號(Vendemiaire)」本月6日通過台灣海峽。這個消息觸怒北京當局,中國政府稱台灣海峽為中國領海,美國華府智庫「戰略暨國際研究中心(CSIS)」亞洲資深顧問葛來儀(Bonnie Glaser)對此發表看法。

中國不滿法國軍艦通過台海,國防部發言人任國強嗆聲是「非法進入中國海域」,已向法方提出嚴正交涉。法國國防部長帕爾麗(Florence Parly)的助理則回應,「法國海軍大約每年都會通過台海一次,從未引發任何爭端和反應。」重申有權根據國際法自由航行。

葛來儀在推特(Twitter)上發表新發現,「中國指責法國在台灣海峽非法航行軍艦,中國首次正式將台灣海峽稱為中國海域。」但葛來儀也推測,或許中國並非是在將台灣海峽列為領海,「我懷疑法國軍艦駛入中國12海里的領海範圍內」,但若《金融時報》得到的消息正確,這真的是中國首次將台海稱為領海。

China accuses France of illegally sailing warship in Taiwan Strait. First time China has officially called the Taiwan Strait Chinese waters. https://t.co/jt4YT5aL7s