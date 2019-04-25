法艦傳年年穿越台海 中國軍方怒：非法闖入「中國領海」

2019-04-25 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》今（25）日獨家報導法國軍艦「葡月號」（Vendemiaire）4月初通過台灣海峽，對此法國軍方未有評論，但有不具名的官員表示，法國重申航行自由，法艦平均每年經過台灣海峽1次，向來保持低調。中國國防部對此強烈譴責，聲稱法國「非法闖入中國領海」。

綜合外媒報導，法國花月級巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）於本（4）月6日通過台灣海峽，期間遭中國軍艦緊緊尾隨。官員透露，由於這次航行，法國原受邀參與中國海軍70年紀念活動卻臨時被取消。

法國花月級巡防艦標準排水量2600噸，目前法國海軍共有6艘同級艦，以法國共和曆的月份命名，葡月號自1993年10月21日服役。

歐洲國家軍艦極少見在台灣海峽一帶航行，對此，前美國國防部亞太副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）表示，這趟航行證明了法國和其他國家，並不只專注於與中國的貿易，在軍事上也將站穩立場。

鄧志強說：「其他國家在亞洲展開行動，可以向世界展示，這並不只是美國與中國的競爭，而去意識到中國對自由世界的挑戰。」

根據外媒援引不具名官員說法，法國重申航行自由，過去法艦每年平均經過台灣海峽1次。對此，中國國防部發言人任國強今日嚴正抗議法國軍艦「非法闖入中國領海」的行為。

任國強並未對取消法國的與會邀請作出解釋，只說當日「依法、依規」查證法艦識別，並警告驅離，並聲稱中共軍隊將持續保持警戒，堅定「捍衛中國主權與安全」。

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