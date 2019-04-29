獨家》又不顧北京反對！美驅逐艦隊再次穿越台海北航

2019-04-29 07:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年美國軍艦在上個月第3度通過台灣海峽，引發中國不滿，沒想到有軍事迷透過國際飛行及船舶網站發現，疑為美軍史塔森號驅逐艦（Stethem），昨天開始進入台灣海峽北航，國軍機隊似乎也依規定監控，時機接近國軍漢光演習，恐再增添中美台間的緊張氣氛。

「辛苦國軍全程監控！」資深軍事迷許耿睿表示，透過這艘美軍史塔森號驅逐艦帶頭的艦隊，昨天下午從恆春西南海域進入台灣海峽北行，我國南部軍機也有起飛監控現象，剛剛艦隊已經進入台灣北部海域，美軍反潛機也在東海附近戒護，雖無法確認共軍動向，但這兩天的台灣海峽肯定「相當熱鬧。」

根據日前各國消息報導，美軍作戰艦與海巡艦上月24日才由台灣西南海域向北航經台灣海峽，是今年第3度通過，如史塔森號驅逐艦消息經國防部證實，將是今年第四度通過台灣海峽，美軍從去年7月開始、10月、11月及今年1、2、3月都曾有軍艦沿台灣海峽北上。

根據外媒報導，美國軍方派遣海軍及海岸防衛隊艦艇通過台灣海峽，儘管中國反對，仍在增加船艦通過戰略水道的行動頻率，認為在台海國際水域的例行通行，是展現美國的印太承諾。

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