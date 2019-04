討好北京是愚蠢高潮！美媒點名這2位「危險親中候選人」

2019-04-12 00:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國媒體《華盛頓自由燈塔》刊出1篇評論,內容點明2位可能產生出來的「危險親中候選人」,1位是正在考慮競選2020年的高雄市長韓國瑜,另1位是曾說「兩岸一家親」的台北市長柯文哲,評論內容不諱言:「犧牲與美國的友誼為代價來討好北京,這將是愚蠢的高潮。」

評論題為「為什麼台灣的總統選舉如此重要,為什麼美國人應該關心結果(Why Taiwan’s Presidential Election Is so Crucial.And why Americans should care about the outcome)」,內容提到,北京正在增加對台灣的壓力與恫嚇,「如果親中國候選人獲勝,將受到嚴重威脅」。

評論指出,台灣的總統大選並不完全是美國或西方的頭版新聞,人們很難在任何西方媒體上找到相關報導, 一些讀者可能會問「誰在乎?」還聳聳肩膀,「為什麼要擔心世界另一邊島嶼的國內政治?」評論強調,其實他們應該關心,因為總統大選對台灣的未來相當重要。

評論表示,台灣民眾所選擇的候選人,對台灣與中國的關係會產生重大影響,且關係到美國的利益糾葛,如果親中國候選人獲勝,台灣與美方將受到嚴重威脅,現在北京增加對台灣的壓力和威脅,若再加上親中派勝選,只會使中國領導人更加氣燄高張。

左打柯P右打韓國瑜 親中是「是愚蠢的高潮」

評論提到,中國國民黨尋求與中國進行更深入的妥協,與支持獨立的民進黨大相逕庭,國民黨支持「現狀」以及「最終的統一」,黨主席吳敦義曾表明,若國民黨重新執政,能與中國簽署和平條約,且韓國瑜對中國特別友好,他甚至將台灣與中國形容成「指腹為婚」的關係,「他們已經『瘋狂地墜入愛河』」,忽略中國武統的威脅。

文章還表示,除了國民黨之外,還存在其他「危險的親中人選」,其中1位是台北的無黨籍市長柯文哲,曾說過「兩岸一家親」,竭盡全力避免對中國說出任何負面言論,並且將台灣描述為面對中國侵略的無助受害者,似乎在問「當無助時,為何要抵抗」。

評論補充,民進黨對台灣來說相當重要,以現在局勢來看,無論台灣做什麼,都不會改變中國致力統一台灣的事實,若台灣依照北京的要求,中國更容易摧毀台灣的民主,「綏靖政策從不對抗帝國主義,擴張主義和殺戮政權」,若選上總統的人相信中國是朋友或是家人,犧牲與美國的友誼來取悅北京,將是愚蠢的高潮。

