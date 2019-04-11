吳敦義表態不選2020 張亞中要求續辦黨內初選

2019-04-11 11:42

〔記者施曉光／台北報導〕2020總統大選藍營目前瀰漫一股「非韓不可」的聲浪，國民黨主席吳敦義昨以去年九合一選後就無參選意願的方式表態不競逐，黨內解讀是為徵召高雄市長韓國瑜鋪路，早已宣布爭取國民黨提名的深藍團體「孫文學校」總校長、台大教授張亞中今日發表「致吳敦義主席及中國國民黨黨員同志的三封信（二）」，要求黨中央續辦初選，不能只依黨主席或黨內某些人的看法辦事。

張亞中強調，黨中央應該依據制度，提供一個初選的舞台，讓所有有志之士都能申述自己的理念、抱負、情懷與主張，國民黨才有機會贏得明年大選。

張亞中表示，黨內希望派出最強的候選人參選，這完全可以理解，但是何謂最強？如何找尋最強？他提出佛教的「四依止」，「依法不依人」、「依智不依識」、「依義不依語」、「依了義不依不了義」，呼籲黨內深思。

張亞中表示，「依法不依人」，「法」指的就是制度，核心內涵是道理，依人不如依制度，依制度不如依道理，面對國民黨要初選或徵召的問題，不應只依黨主席，或只依某些人的看法，而應依憑有規可循的制度，除非現有的制度已沒有了道理，否則既是制度，當然就應該遵守。

張亞中說，「依智不依識」，智代表智慧、覺醒，識代表可能有偏差的知識、常識，國民黨的初選制度應該承載讓黨覺醒、選民覺醒的重任，選民如果不覺醒，無論選舉結果為何，台灣都難以改變目前的困局。

張亞中還強調「依義不依語」，雖然眾人都認為為了贏得選舉，國民黨應該推出最強的候選人，但何謂「最強」？如果國民黨的總統候選人只是靠個人魅力或山頭團體，而沒有政策理念及論述，就不可能形成最強的競選團隊。

張亞中表示，「依了義不依不了義」，所謂「了義」是指究竟的真理，「不了義」只不過是方便的法門而已，用手指引人去看月亮，但大家若僅見手而不去看月亮，這就是「不了義」，而選舉就如手，月亮則是人民的幸福，因此他希望國民黨的總統候選人是帶著理念、論述、價值、政策，並承諾當選後必然落實政策的人，而黨員在初選時，應該以此為投票依據。

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